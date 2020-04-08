تفاصيل سبب وفاة الإعلامية الكويتية ليالي عباس أسد

أصبحت الإعلامية الكويتية ليالي عباس أسد حديث النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2020، في وقت لا تزال تفاصيل موتها غير واضحة بشكل كامل.

وذكرت مصادر إعلامية خليجية أن ليالي عباس أسد توفيت في الكويت مطلع العام الجاري جراء تناولها جرعة زائدة من المخدرات. بحسب ما ورد عبر موقع إرم نيوز نقلا عن الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني.

وذكر الصحفي الكويتي أن أجهزة الأمن عثرت على جثة الإعلامية ليالي أسد عقب الإبلاغ عن عدم ظهورها وإختفائها لفترة زمنية وجيزة. وفق حديثه الذي لم يؤكد من مصادر رسمية بعد.

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وأشار الحرماني إلى أن جثة الإعلامية ليالي عباس عُرضت على الطب الشرعي وجرى تشريحها، لافتا إلى أن ذلك أثبت سبب وفاتها أنها تعاطت جرعة كبيرة من المواد المخدرة.

ونوه المصدر ذاته إلى أن أجهزة الأمن نجحت في إلقاء القبض على مواطن بتهمة مشاركته معها في تعاطي المهدرات، بالإضافة إلى شخص آخر بشبه جلب المواد المخدرة لهما، وتم التحقيق معهم.

وكانت الإعلامية الكويتية ليالي عباس أسد قد توفيت عن عمر يناهز 36 سنة، حيث جاء اسمها كاملا في صفحة الوفيات بالصحف الكويتية الرسمية منها صحيفة الجريدة الشهيرة.

يشار إلى أن ليالي عباس أسد من مواليد الكويت عام 1984 وأعلن خبر وفاتها في 22 فبراير، حيث عبّر الآلاف من المتابعين الكويتيين والعرب عن حزنهم الشديد بعدما تلقوا هذا النبأ المُفجع.