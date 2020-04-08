تراند اليوم : سما المصري لشيكابالا ومرتضى منصور: جماهير الأهلي فشختكم! – صورة

اعترضت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، على الحركات البذيئة التي فعلها شيكابالا لاعب نادي الزمالك المصري، بعد مباراة القمة أمام النادي الأهلي، يوم الخميس الماضي ٢٠ فيراير/شباط.

نشرت سما صورة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أثناء قيامه بحركة خارجة عن الآداب، ومعها صورة شيكابالا، وشبهت الإثنين ببعضهما.

وجهت المصري رسالة قوية وعنيفة للثنائي قالت فيها: (سنة ٢٠١٥ رمضان صبحي وقف علي الكوره الدنيا قامت وماقعدتش ودلوقتي لاعب في سن شيكابالا مفروض أنه لاعب منتخب مصر ونادي كبير ذي الزمالك يعمل حركه وسخه ذي دي بعد ماالزمالك كسب السوبر ومش بس كده لا دا عملها في وش جمهور الاهلي اللي في الاستاد وكان طبعا ستات وبنات قاعدين ومااحترمش اي ست قاعده).

تابعت توجه كلامها لشيكابالا: (هو انت يازفت انت ايه اللي وداك اصلا عند مدرجات جماهير الاهلي ماتروح تحتفل عند جماهيرك المحترمه بس هنقول ايه إذا كان رئيس ناديه عمل حركه وسخه بصباعه قبل كده فانتوا منتظرين ايه من واحد ذي دا لاعيب متهور …بص ياض ياشيكا احنا ممكن نخلي العشره منك بقرش وجماهير الأهلي ممكن تدوس علي وشك بالجزمه القديمه بسبب الحركه دي قدام الستات والبنات اتلم انت مش قد جمهور الاهلي لا انت ولا رئيس ناديك وسبب قبل كده وجماهير الأهلي فشختك شتيمه وفشخت رئيس ناديك برضو شتيمه ولا نسيت عنتر عنتر ياعنتره ؟ شكلك كبرت وخرفت ياشيكا برضو ذي رئيس ناديك ماهو عمال يهفلط ويعمل حركات مراهقين..وجماهير الزمالك المحترمه مبروووك الكاس حلال عليكوا ياعم).