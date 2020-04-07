رابط التصويت في برلمان شعيب 2020

أعلن موقع برلمان شعيب، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020، عن فتح باب التصويت للمرشحين في انتخابات برلمان شعيب عن العام الجاري، بمشاركة شبان مبدعين من مختلف الدول العربية منها فلسطين والأردن.

يذكر أن برلمان شعيب هو برنامج مجتمعي حقوقي تفاعلي، تستند فكرته على تشكيل برلمان شعبي منتخب من قبل الجمهور، بحيث يمثل المنطقة العربية وهمومها ومشاكلها ويتباحث في قضاياها ويقترح حلولا منطقية لها. رابط التصويت في برلمان شعيب اضغط هنا

ويتكون برنامج برلمان شعيب من 16 حلقة تكون مدة كل منها 30 دقيقة بحد أقصى، حيث تجري بحضور مراسل مضيف يرافق جلسات البرلمان واللجان وراء الكواليس ويجري مع أعضاء البرلمان لقاءات خاصة.

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وتناقش جلسات برلمان شعيب الموضوعات المرفوعة المعتمدة من لجان البرلمان، هذه الموضوعات تعنى غالبا بقضايا اجتماعية تهم الشباب العربي. بحسب ما ورد عبر موقع البرلمان الإلكتروني.

ويتكون برلمان شعيب من 12 عضوا ينتخبهم الجمهور سنويا، إضافة لرئيس البرلمان (شعيب)، ويُنتخب الأعضاء سنويا. ولا يقيد العضو أو المترشح بعدد مرات الترشح مجددا لعضوية البرلمان.

وتكون مدة الفترة البرلمانية سنة ميلادية واحدة، وموزعة على 16 جلسة، إذ يترأس شعيب البرلمان 4 فترات متتالية، ولا يحق له تولي الرئاسة إلا مرة واحدة إضافية حال انتخابه مجددا لعضوية البرلمان، ولا يقيد بعدد مرات الترشح للعضوية.

ويتكون برلمان شعيب من ثلاث لجان، الأولى تعنى بالقضايا الحقوقية المرتبطة بالمعتقدات وقضايا الأسرة وشؤون أفراد المجتمع والحريات العامة، والثانية لجنة العلوم والمجتمع، في حين اللجنة الثالثة هي للشؤون الاقتصادية والسياسية العربية.