تسريب فيديو لـ منى فاروق وكيف أفقدها خالد يوسف عذريتها وتناثر بقع الدم الحمراء

منى فاروق ماذا قالت لخالد يوسف بعد ماتناثرت بقع الدم الحمراء ، العزباء منى فاروق، التى تحولت على يد خالد يوسف فجأة الى امرأة خرقاء، ولكن ليست فى ليلة دخلتهاعلى عريسها، كما تحلم الفتيات السويات، لكن فى ليلة أشبة بليالى الشتاء القارصة، التى تجتاح فيها الأمطار كل شىء، فتمتلئ الأرض بالوحل والوحول، وتقضى على ماهو قادم وأت ،فجأة راوضها الثعلب المكار، وراح يعاملها معاملة الخبير، الذى دوما فى وسط المائدة أكل الفطير، وفي اعماق البحار لايسبح بل يطير، بأجنحة الصراصير.

منى فاروق ماذا قالت لخالد يوسف بعد ماتناثرت بقع الدم الحمراء

منى فاروق الجميلة، ،ذات العود الممشوق، وكزهرة البنفسج ، تحولت من نضارة البنات،وجمال الحسناوات،الى امرأة هزيلة ،تبكى على ماضيعة منها خالد، وعلى ماهو ليس بعائد، وليس من بكائها بفائد.

وكان صاحب المهارة والجسارة، الزنديق الفريد فى مجالة،والمغوار الماهر في المساومة و الحقارة ووعود الشهرة والإثارة، الذى لم يترك زهرة جميلة الا واقتناها، وراح يصول ويجاول لابعد مداها، هاهو يصل لاعماق منى فاروق ولمنتهاها،

وبعد ماجنى ثمارها رماها، اصبحت تعوى فى ألم،وتصرخ فى ندم، على مااقترفه فى حقها كبير الغنم، فى البداية لم تصدق لهول المفاجأة، لربما كانت فى حلم ، لكن الدم دم، لكن الدم هم، لكن الدم سم.

ولو قمنا بمقارنة حيادية بين الثائر الاشتراكي التقدمي الخلفي التحتي المخرج خالد يوسف، وبين الفتى المدلل الفنان الكورى “جونغ جون” نجد انهما قد تشابها و اختلفا، تشابها في الفضيحة مع فتيات جميلات “هوائيات جدا”، ولكن اختلفا جدا في تحمل المسئولية الاخلاقية والفنية، فبينما كونغ جون الفنان كورى الكبير لانعرف له دين و لا عقيدة، ولا يزعم انه ثائر وكاتب دستور مثل المخرج خالد يوسف الجميل كالصرصو، إلا انه تحمل المسؤولية كاملة وفورا و اعترف بالجريمة، واعتزل الفن.

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اما خالد يوسف فقد سرب بنفسه الفديوهات الاباحية، وتفاخر بها ، كما يفعل المراهقين ابناء الشوارع!، وقد فقد جعل منها مصدرا للسبوبة و للدعاية زاعما ان مخابرات السيسي تريد تشويه سمعته الاخلاقية، ز الوطنية بسبب معارضته لتعديل الدستور، وجعل من نفسه ضحية، وقامت جوقة الترويج للاباحية والفساد والدعارة بالدفاع عنه ابتداء بزوجته السعودية وشريكته في ادارة المافيا الفنية، ومرورا بمخلوق ممقوت اسمه فاطمة ناعوت نزع النقاب عن فاطمة ناعوت والثائر المنوي خالد يوسف، وصولا لزعيم الثوريين الاشتراكيين التقدميين الشحاذيين الرفيق حمدين صباحي!!!

في نفس الوقت يتبارى الوسط الفني العربي بالتعري، و استخدام الجنس، والسكس، والدعارة، والافلام الجنسية ، كما حدث مع فيدوهات خالد يوسف الاباحية ، والذي نشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول الى الزبائن كما نرى في احدى الكومبارسات التي اصبحت نجمة بعد أن دخلت للفن عن طريق الانفاق الجمال و الدلال و جوهرة الافخاذ في فضيحة ميلاد هيفاء وهبي

قسم خاص بصحيفة الخليج 365 للفضائح والجرائم

عزيزى القارىء لقد قمنا بتخصيص قسماً خاصاً لفضائح تحت عنوان ” فضيحة واشرار” يجمع كل الفضائح الجنسية والغير جنسية على مستوى العالم.

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