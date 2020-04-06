تراند اليوم : سما المصري تظهرت عورتها في الحمام

لا تخجل الرقاصة المصرية من نفسها حين تطل على متابعيها الذين يعانون من كبت جنسي وتعرض لهم لحمها “ببلاش” وقلة أدبها على السوشيال ميديا وتعتقد أنها محبوبة بتصرفاتها غير الأخلاقية، ومرات عدة عاقبتها احدى المواقع بحذف الفيديوهات التي تشجع على الرذيلة وقلة الشرف.

سما المصري تعرض مؤخرتها

أطلت اليوم ببث مباشر، وارتدت فستانًا قصيرًا وفتحت ساقيها في الحمام وأظهرت عورتها بشكل وقح للغاية حتى أنها لم تعتذر على هذه الغلطة الشنيعة والتي لا تليق بإمرأة عربية أو مصرية بالتحديد.

البعض علق بجملة واحدة “استغفر الله العظيم علر ما تفعله من ذنوب هذه الراقصة التي لم تحترن بيئتها”

لا نعلم شيئًا عن حياتها الشخصية الغامضة وربما الوحدة التي تعيش فيها تجعلها تستخدم جسدها للوصول أو لتسليط الضوء عليها أي أنها بحاجة لإهتمام معيّن إو لمال وتذل نفسها لأجل كم دولار!