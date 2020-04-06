تراند اليوم : سما المصري من تنشر عضو الرجل وتلحسة وتضحك – صورة

لم يخطئ الشيخ ياسر القاضي، عندما وصف ماتقوم به الرقاصة، سما المصري على أنه علامة من علامات الساعة.

سما، تعدت كامل حدود الشلرف لأنها بلا شرف، وأصبحت تشكل خطرًا ليس على المصريين فقط، بل على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لما تقوم به من هرج ومرج على مواقع التواصل الإجتماعي.

فرحنا عندما أعلنت منذ أشهر إعتزالها للصور الخليعة والفيديوهات الرخيصة التي تثير بها متابعيها، لكنها عادت لتنشر أمورا لاتصدق.

Advertisements

منذ دقائق، نشرت الرقاصة التي تبرأ منها شقيقها منذ سنوات، صورة فاضحة تظهر حقيبة ظهر على شكل عضو من أعضاء الرجل الجنسية، وعلقت:(دا هاتبقى سنة عنب).

الصورة صدمت الجميع، وعرضت الرقاصة الرخيصة لهجوم حاد، لكنها لاتأبه وتواصل نشر العهر والفساد بين الشباب دون تدخل شرطة الأداب أو نقابة المهن التمثيلية التي تنتمي لها المصري.

سليمان البرناوي-الجزائر