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تراند اليوم : سما المصري وأقذر صورة!

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Dina Hussein 0 تبليغ

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العالم كله ينشغل بأزمة انتشار المستجد، إلا أن الراقصة الاستعراضية ، كل ما يشغلها هو التقاط صور وفيديوهات إباحية لنفسها، وعرض لحمها الرخيص يومياً للجماهير عبر السوشيال ميديا.

سما نشرت صورة جديدة ظهرت فيها تجلس بوضعية جنسية لتستعرض مؤخرتها أمام الكل دون خجل حتى من حجم الكارثة التي يعاني منها العالم كله.

العالم لا يهمه سما المصري وحركاتها “الصبيانية” بوجود فيروس كورونا الخطير الذي افتك بمئات الآلاف من البشر حول العالم والأرقام إلى تزايد أن لم يجد الباحثون اللقاح اللازم.

سما المصري بأحدث صورة
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الكلمات الدلائليه
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