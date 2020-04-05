حقيقة ظهور أجسام غريبة ومركبات حول سطح القمر

أظهر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أجسام غريبة ومركبات فضائية تسير حول سطح القمر.

وقال المركز الدولي للفلك، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن انتشر فيديو لظهور مركبات حول القمر هو مفبرك.

وأوضح المركز، أن ظلال الأجسام مستقيمة ولا تراعي تضاريس القمر من جبال وفوهات، مشيراً إلى أنه على هذا الارتفاع المقدر بمئة كم يتشتت الظل ولا يظهر بهذا الوضوح.

ونوه إلى: "الأصل أن تكون صورة الأجسام فيها تموج بسبب اضطراب الأشعة في الغلاف الجوي الأرضي".

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ومن جانبه، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، إن الفيديو "مفبرك" لأنه "لا يمكن لأقوى التلسكوبات في العالم أن تظهر تفاصيل الظل بهذه الدقة".

وأشار إلى أنه حال ثبتت صحة الفيديو المزعوم فإن هذه المركبات سيكون حجمها أكبر من بحار العالم.