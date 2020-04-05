كورونا : مطعم يستخدم الطائرة لتوصيل طلبات البيتزا والمشروبات

لجأ مطعم شعبي في استراليا الى فكرة جديدة من أجل توصيل طلبات البيتزا والمشروبات الى زبائنه مستخدما طائرة صغيرة مسيرة لإيصال المأكولات والمشروبات للذين يعيشون في الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا .

واستخدم مطعم ونزل "دانمارا وايسايد إن" الأسترالي، طائرة صغيرة لتنظيم عمليات تسليم البيتزا إلى المزارع في مناطق أستراليا النائية.

ويأمل "دانمارا"، الذي يوجد على الطريق في الإقليم الشمالي في أستراليا، أن تتحول هذه التجربة إلى خدمة توصيل وجبات سريعة أسبوعية إلى تلك المناطق النائية.

وقال مدير المطعم ومعد البيتزا، بن أندرسون، الليلة قبل الماضية: "السكان المرسلة إليهم البيتزا أحبوها جدا، لدرجة أنهم تناولوها على الفطور في صباح اليوم التالي".

وفي البداية، حاول المطعم إبقاء الخدمة طي الكتمان، حتى يتأكد من أن عمليات تسليم الطعام بالطائرات ستعمل.

وأوضح أندرسون: "لقد وضعنا فرن بيتزا ضخماً بشكل سري"، غير أن الأخبار انتشرت بسرعة، وقد ورد للشركة مكالمات من صحافيين في إحدى المحطات الإذاعية يسألون عما إذا كان بإمكانه توصيل طلبية إلى الاستوديو الخاص بهم في بيرث، على مسافة أكثر من 3000 كيلومتر.

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وذكر موقع سكاي نيوز، أمس، أن أندرسون أشار إلى أن هذه المسافة خارج نطاق قدرته، كما أنه يخطط مع فريقه، في الوقت الحالي، لتوصيل طلبيات إلى أماكن تبعد 100 كيلومتر فقط.

يشار إلى أنه بموجب القيود والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات الأسترالية، يجب ترك الطلبات عند الباب حتى يتمكن السكان من تسلمها.

وخطرت هذه الفكرة على بال القائمين على المطعم، بعدما تأثر الموسم السياحي بإجراءات الإغلاق وحظر السفر وأدى إلى وقف تدفق النزلاء على النزل وبقاء الغرف شاغرة أشهراً، مع العلم أن السفر في الإقليم الشمالي ما زال يخضع لرقابة صارمة بسبب مخاوف من انتقال الفيروس إلى جماعات السكان الأصليين البعيدة.

وأعلنت السلطات الأسترالية،، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 27 والإصابات إلى 5314 حالة.

وسجلت السلطات، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة في ولاية نيوساوث ويلز، وأخرى في ولاية فيكتوريا.

وبحسب معطيات وزارتي الصحة في نيوساوث ويلز وفيكتوريا، فإن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 27 حالة ، وبلغ عدد المصابين 5 آلاف و314 شخصًا، تعافى منهم 520 منذ يناير/كانون الثاني الماضي.