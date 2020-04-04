شاهد : توقف حركة الطائرات في العديد من مطارات العالم لأول مرة

شهدت العديد من المطارات حول العالم حالة ازدحام غير مسبوقة بطائرات الركاب المدنية حالة ازدحام للطائرات التي اصطفت في مدرجاتها بدون اقلاع أو حركة، وهو مشهد ربما لم يحدث في تاريخ تلك المطارات، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية.

وأدى اجتياح فيروس كورونا المستجد وانتشاره في أرجاء العالم إلى تعطيل حركة الطيران في كثير من البلدان، وذلك ضمن إجراءات السفر المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وأظهرت صور أعدادا كبيرة لأنواع الطائرات وهي متوقفة في مطارات عدة حيث تواجه شركات الطيران العالمية أزمة غير مسبوقة في إيجاد أماكن لركنها، بعد تحويل الممرات والمدارج وغرف الصيانة إلى مواقف لهذه الطائرات.

وأثر انتشار فيروس كورونا بشكل كبير على حركة الطيران، حيث تحلق بعض الطائرات شبه فارغة بسبب قيام المسافرين بإلغاء حجوزاتهم بشكل جماعي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، أو بسبب تقطع السبل بهم مع استمرار المزيد من البلدان في إغلاق حدودها، مما اضطر شركات الطيران لتغيير جداول رحلاتها بشكل غير متوقع.

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وبسبب انتشار الوباء خفضت شركات الطيران الأميركية طاقتها بأكثر من 1.4 مليون مقعد في الأسبوع الماضي وحده، وفقا لشركة لبيانات خطوط الطيران.

كما أصبحت بعض المطارات الأكثر ازدحاما في البلاد مدن أشباح، مع انخفاض الحركة في مطار لوس أنجلوس الدولي بنسبة 38% في الأسبوع الثاني من مارس/آذار الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لشركة تحليلات البيانات "بلاسر".

يشار إلى أن المخاوف لدى شركات الطيران في تزايد وسط تواصل حظر السفر وانخفاض الطلب على الرحلات، بحسب موقع الجزيرة.

وفي وقت سابق، ناشدت شركات الطيران العالمية الحكومات التعجيل بصفقات إنقاذ لقطاع النقل الجوي، وذلك بعد أن تضاعفت تقديراتها للخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات.