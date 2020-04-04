شاهد : هكذا احتفل عروسان بزفافهما بالخليل في ظل أزمة كورونا

احتفل العروسان الفلسطينيان، عمار وبراء حريبات اليوم السبت، بزفافهما في قرية دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وسط مراسم احتفالية اقتصرت على الأهل فقط، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا واغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات وتقييد الحركة والتنقل.

وتظهر في الصور المرفقة، المراسم البسيطة خلال الاحتفال بزفاف الشاب عمار وخطيبته براء، وذلك التزاما بقرارات الحكومة الفلسطينية بمنع الحركة والتنقل بالمدينة بعد تسجيل الحالات الجديدة خاصة في مدينة الخليل.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم، تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي إلى 216 اصابة، حيث تم تسجيل 22 اصابة جديدة خلال اليوم فقط.

الصور لـ Apa image