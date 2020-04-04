الاكثر مشاهدة - خالد يوسف يطالب بالقبض على مسربى الفيديوهات الجنسية

قال المخرج خالد يوسف وعضو مجلس النواب، إنه سيعود إلى مصر قريبًا، عندما يوجه له إتهام، نافيًا أن يكون اسمه ضمن قائمة أسماء ترقب الوصول، موضحاً: « مازلت حتي هذه اللحظة عضو مجلس النواب ولدي حصانة لم ترفع بعد، ولم يتقدم النائب العام بطلب لمجلس النواب برفع الحصانة أو غيره».









وأضاف يوسف خلال لقاء عبر الأقمار الصناعية مع قناة الحرة الأمريكية من باريس، أنه سيعود إلى مصر حين يوجه له إتهام رسمي له، إنه مع دولة القانون من خلال القبض علي من قام بنشر هذه الفيديوهات الجنسية منذ عام 2015، الثابت بتقارير من وزارة الداخلية وتثبت من هو الذي نشر هذه الفيديوهات.









وأكد على استمرار اعتزازه بمشاركته في ثورة 30 يونيو، معتبرًا إياها إحدى الموجات الكبرى لثورة 25 يناير، مستطردًا أنه لن يكفر بنضال الشعب المصري مهما حدث.





وأشار إلى مسألة عودته إلى البلاد قريبًا بقوله: «بإذن الله سأعود وليكن ما يكون، وسأعارض من الداخل، وأنا الآن لا أعارض من الخارج، لأنني كنت أخرج في القنوات الأجنبية عندما كنت في مصر».





خالد يوسف يرد على اتهامه فى القضية

وفى وقت سابق نشر المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، بياناً يتضمن تفاصيل القضية المتهم فيها الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج على خلفية تداول فيديوهات جنسية، وما يثار فى وسائل الإعلام بشأنه وأقوال الفنانتين المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة.





وطرح يوسف فى بيانه الذى نشره علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أسئلة هامة بشأن الأقوال الرسمية للنيابة ودور الصحافة والإعلام وما يكتب فيهما، وحقيقة الوسط الفني وشائعات إنه لا يدار إلا بالعهر والدعارة.





المخرج يرد على هروبه خارج البلاد

وردا على ما أثير حول هروب المخرج السينمائي خالد يوسف إلى فرنسا على لسان بعض المواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احتمالية رفع الحصانة عنه، نفى المخرج خالد يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشر صورًا لجواز السفر الخاص به، والذي يثبت فيه أنه بفرنسا منذ أسبوع مع زوجته وابنته، ولم يسافر.





وقال خالد: “آخر الأكاذيب في حملة تشويهي أنني سافرت أمس هربا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا علي الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد”.





القبض على الفنانتين

يذكر أن ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.





وتواجه منى فاروق وشيما الحاج تهم ممارسة الجنس الجماعي والتحريض على الفسق وتصوير مقاطع إباحية للترويج عن أنفسهم عقب ظهورهم فى فيديو جنسي أثناء ممارستهم الرزيلة مع آخر.





خالد يوسف يكشف تفاصيل التحقيقات مع منى فاروق وشيما الحاج وينسف ما أثير فى الإعلام (بيان)