الاكثر مشاهدة الان - فضيحه جديده انتصار ومقطع ساخن مع خالد يوسف!

لاتزل قضيه تسريب المقاطع الإباحية للمخرج المصري خالد يوسف والممثلين مني فاروق وشيماء الحاج تشغل الرأي العام





والجمهور في مصر وفي ولا وقت الاخيره حاول البعض الزج بأسماء نجمات مصريات لتورطهن في القضيه ومن بين النجمات كانت انتصار التي نشروا لها مكالمه هاتفيه درات بينها وبين احد معجبيها علي انها مكالمه هاتفيه درات بيتها وبين خالد يوسف

وتم نشرها المكالمه عبر youtu.be تحت عنوان فضيحه الفنانه انتصار تسريب مكالمه ساخنه مع خالد يوسف للكبار فقط +18وبمجرد استماعها لها وجدنها مكالمه عاديه جدا انتصار واحد معجب بيها ولم. نقل فيها أي كلمه خارجه

بينش الجمهور عن فنانات الاتي تورطت مع خالد يوسف في فيديوهات اباحيه ويوميا بحاول يوميا البعض الزج باسماء نجمات لاذنب لهم