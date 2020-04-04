شاهد: رفع الاذان للمرة الأولى في العاصمة الألمانية برلين

رفع مسجد دار السلام في العاصمة الألمانية برلين، يوم أمس الجمعة، آذان صلاة الظهر باستخدام مكبرات الصوت للمرة الأولى منذ سنوات، حيث احتشد العشرات أمام مسجد أثناء رفع آذان ، لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، بعد سماح السلطات الألمانية بإعلاء صوت الآذان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

عبّر إمام مسجد مركز دار السلام الشيخ محمد طه صبري، عن سعادته برفع صوت الآذان في سماء العاصمة برلين، مُضيفاً: "الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقول لبلال في وقت الصلاة أرحنا بها".

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ولفت إلى أنّ رفع الآذان كان بالتعاون مع كنيسة الجليل، ولم يكن القصد منه إعلان دخول الصلاة، بل من أجل طرد الشر والشيطان والأمراض، مُناشداً الجميع بعدم التجمع أثناء رفع الآذان، التزاماً بالقوانين في ظل التحذير من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أنّ مسجد دار السلام في برلين عمِلَ على مبادرة مشتركة مع كنيسة الجليل لرفع الآذان وقرع أجرس الكنيسة في آن واحد، أما في الأيام الأخرى فسيتم سماع الآذان وقرع جرس الكنيسة في الساعة السادسة بتوقيت برلين من مساء كل يوم.