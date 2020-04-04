تراند اليوم : سما المصري بصورة ساخنة وتحولت لرجل وما علاقة امير كرارة؟ – صور

اعتدنا على الرقاصة المصرية، سما المصري، وعلى صورها المثيرة والتي لا تتناسب مع مجتمعاتنا العربية، ورغم أننا في لبنان بلد يحترم حرية الرأي الآخر، إلا أن صورها تستفزنا كثيرًا لانها تخطط لاثارة الجدل حتى تجني الأموال.

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نشرت صورة لها ساخنة، ظهرت فيها بقميص النوم الأسود، ورقصت بإغراء وعرضت مؤخرتها كالعادة.

كما شاركت متابعيها بصورة أخرى تنكرت فيها بهيئة رجل، مستخدمة احدى التطبيقات المعروفة التي تحوّل أنثى إلى رجلٍ والعكس صحيح.

وتغزّلت بنفسها، وأحبت شكلها كرجل أكثر وقالت انها لو كانت ذكرًا لكانت نافست الممثل المصري أمير كرارة، وقالت: “ده أنا لو كنت راجلكنت وقعت النسوان من أول غمزة، انا بقول كفاية كدة علي يوسف الشريف وأمير كرارة أنا جيت خلاص“