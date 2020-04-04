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حسين الجسمي يطلق أغنية جديدة عن فيروس كورونا

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أطلق الفنان الاماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة عن فيروس تحت عنوان " بإذن الله بتعدي" ، مستهلا بدايتها بخطابات متفرقة لزعماء دول الخليج بشأن الفيروس الذي انتشر في كل أنحاء العالم وخلف وفيات وإصابات تجاوزت المليون.

وارتفعت إصابات كورونا في الإمارات، أمس الجمعة، إلى 1264 منها 9 وفيات ، حيث أعلنت وزارة الصحة الإمارتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن تلك الحصيلة جاءت إثر تسجيل وفاة و240 إصابة

وأضافت أن 12 شخصا تعافوا من المرض ليرتفع عدد المتعافين إلى 108، وهي حصيلة محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.

 

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