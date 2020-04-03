كورونا.. هل عليك تعقيم مشترياتك والتخلص من أكياس التسوق؟

أورد موقع "sciencealert" يوم الجمعة، تقريرا حول إجراءات التعقيم الواجب اتباعها عند العودة من التسوق، في الوقت الذي يواجه فيه العالم فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال دونالد شافنر، وهو عالم أحياء دقيقة وخبير في سلامة الأغذية من جامعة روتجرز، إنه "لا يوجد دليل حتى الآن أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الطعام. والخطر المتعلق بوجودك في البقالة هو التواجد حول أشخاص آخرين قد يكونون مصابين".

وأضاف: "هل عليك أن تبقي الأغراض على الشرفة لمدة ثلاثة أيام؟ سؤال يتم تداوله بين الناس، ولكن هل يعقل أن تحتفظ بالحليب والمثلجات واللحوم في الخارج لمدة ثلاثة أيام؟ هذا أيضا قد يضر بالصحة وبسلامة الأغذية، ويحولها لأطعمة فاسدة".

وتابع إن "هناك نصائح متداولة عن أن الفيروس يعيش بحرارة المنزل لمدة ثماني ساعات؛ لذا ضع الأطعمة خارج الثلاجة طوال هذه المدة، ولكن هذه الفرضية صحيحة فقط إذا ما كانت البقالة ملوثة، ولمس أي شيء من البقالة سيجعلك مريضا، لكن هذين الأمرين مستحيلان".

وأجاب شافنر في تقرير مطول عن أسئلة شائعة حول الموضوع:

وحول إذا ما كان من الضروري تعقيم جميع الأكياس التي نشتري بها، قال شافنر: "هذه النصيحة أيضا لا معنى لها علميا. إذا كنت قلقا بشأن تلوث عبوات الطعام من الخارج أو الأكياس، أقترح عليك غسل يديك وتعقيمها قبل الجلوس لتناول أي طعام قد أخرجته من تلك الأكياس. ولأزيدك علما، غسل اليدين قبل تناول الطعام أفضل ممارسة يمكن أن تقوم بها، حتى لو لم يكن لدينا جائحة".

أما بالنسبة لنصائح "غسل المنتجات الطازجة بالصابون"، قال شافنر: يجب عدم استخدام الصابون على الإطلاق في غسل الأطعمة، حيث إن الصابون لم يتم تصميمه لغسل الأطعمة، ويمكن للمواد الكيميائية الموجودة في الصابون أن تسبب الغثيان والقيء والإسهال إذا ما تم تناولها بشكل خاطئ".

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وتقول التوصيات الحالية من الخبراء، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء، لغسل الفاكهة والخضروات فقط استخدم الباء البارد.

كما أجاب العالم حول ما إذا كانت الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام مليئة بالجراثيم، بقوله: "كثير من الناس يستخدمون الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام للحفاظ على البيئة. وهي من أفضل الممارسات، ولكن عليك غسل هذه الأكياس بشكل منتظم، سواء مع تفشي فيروس كورونا أو عدمه".

وأضاف: "في حين أنه من الممكن نظريا أن تلتقط الأكياس فيروس كورونا المستجد، وتعيش عليه لمدة من الوقت، ولكن أود أن أقترح أن يتم الاحتفاظ بالأكياس في السيارة، بحيث تكون في متناول يديك في المرة القادمة، ولا تدخلها إلى المنزل".

وتابع : "كما يمكنك غسلها في كل مرة، ولا تنس أن عليك غسل يديك بعد الانتهاء من إفراغ الأكياس، وهذه أيضا نصيحة للزمن وليس فقط للفترة الحالية".

"ما الذي يجب عليه فعله لتقليل المخاطر عند التسوق؟".

يقول شافنر: "تقدم العديد من المحلات معقمات أيد عند الدخول، ويتم تعقيم عربات التسوق بانتظام. ونصيحتي الأخرى هي إنشاء قائمة بالأغراض المراد شراؤها، والانتقال بسرعة عبر المتجر، واختيار العناصر المرغوبة فقط.

وأضاف : "كما عليك أن تحرص على التباعد الاجتماعي بينك وبين الآخرين، وابذل قصارى جهدك أن تكون المسافة ستة أقدام. كما عقم يديك عند الخروج من المتجر، وغسل يديك بعد تفريغ جميع الأكياس وإعادتها إلى السيارة".