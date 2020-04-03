تراند اليوم : مايا يوسف ابنة المخرج خالد يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 16

كتب امير فتحي في الجمعة 3 أبريل 2020 05:54 صباحاً - احتفل المخرج المصري خالد يوسف بعيد ميلاد ابنته، مايا يوسف، حيث نشر صورة له برفقتها عبر حسابه على انستغرام.

وعلق خالد يوسف على الصورة بمطقع من أغنية محمد منير حيث كتب: “راحوا الصبايا والصبايا جم …وأجمل مافيهم مين غير بنتي وأجمل مافيكي يابنتي إن أنتي …في عنيكي حنان الام”.