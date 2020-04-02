الكويت الآن.. سبب وفاة شقيق الفنان سعد الفرج

أفادت وسائل إعلام محلية في الكويت، مساء يوم الخميس 2 أبريل 2020، في خبر وفاة شقيق الفنان الكويتي الكبير سعد الفرج، بعد صراع مع المرض، الذي كان يظهر معه بين الحين والآخر.

وذكر موقع "نيوز كوم" عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأخ الشقيق للفنان الكويتي القدير سعد الفرج توفي مساء اليوم، فيما قدم العشرات من الناشطين والفنانين التعازي له ولعائلته.

وقد تكون جنازة شقيق الفنان الفرج بشكل ضيق حيث ستتم الصلاة عليه في أحد المساجد القريبة، حيث تعيش الكويت وكذلك العالم ظروفا صعبة غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا ، وما رافقه من إجراءات لتقييد حركة واختلاط المواطنين.

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وكان الفنان سعد الفرج قد دعا امس الى توثيق حدث فيروس كورونا في الكويت من خلال عمل فني، معبرا عن أمله بأن تمضي هذه الأزمة على البلاد وأن يشارك بعمل جديد يوثق الوباء المستجد.

ويمتلك سعد الفرج شعبية جارفة في الكويت خاصة وفي دول الخليج والوطن العربي بشكل عام، حيث يعتبر من أبرز الممثلين في الكويت ويبلغ من العمر حاليا 82 سنة وما زال يعمل على الساحة الفنية.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل جديد للفنان سعد الفرج عبر الشاشات العربية والخليجية خلال شهر رمضان المبارك المقرر بعد أسابيع قليلة، حيث يحمل اسم (محمد علي رود) وهو مسلسل تاريخي.