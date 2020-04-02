تراند اليوم : خالد يوسف يحتفل بابنته ويصفها بأجمل الصبايا – صورة

احتفل المخرج المصري خالد يوسف، بعيد ميلاد ابنته (مايا)، التي أتمت عامها ال١٦، ونشر صورة حديثة لهما معاً.

وجه المخرج رسالة لابنته كتب فيها: (راحوا الصبايا والصبايا جم …واجمل مافيهم مين غير بنتي واجمل مافيكي يابنتي ان انتي في عنيكي من نينتي حنان الام في مثل هذا اليوم ومن ١٦ سنة رزقت بمايا وعرفت بعدها ان اللي ماخلفش بنات ..ماشبعش من الحنية وماداقش الحلويات).

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خالد يوسف تناسى فضيحته عندما استغل ممثلات مبتدئات تسعين للشهرة، وأجبرهن على تصوير فيديوهات إباحية في فضيحةٍ لم ينسها بعد العرب، ويمارس حياته بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يكن.