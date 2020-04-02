فنانة لبنانية ترد على معايدة متحدث باسم جيش الاحتلال لها

استنكرت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، معايدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي لها بمناسبة عيد ميلادها،​ عادةً إياها معايدة مسمومة.

ونشر المكتب الإعلامي للفنانة اللبنانية بيان الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفيما يلي نصه:

صدر عن مكتب السيدة جوليا بطرس الاتي : ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع احد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض الاتي:

اولا- رفض هذه المعايدة المريبة.

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ثانيا- ان من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الادنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لانه مفطور على القتل والارهاب والتعذيب والتنكيل بالابرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب

ثالثا- مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الاحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك.