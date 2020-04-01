تراند اليوم : هيفا خارج الموسم الرمضاني؟

أصبحت النجمة اللبنانية هيفا وهبي قريبة من الغياب عن الماراثون الرمضاني، بعد توقف تصوير مسلسلها (أسود فاتح)، في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب قرارات الحكومة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا، وقرار الحكومة المصرية بإيقاف حركة الطيران للسبب ذاته.

ويعد المسلسل استكمالا لسلسلة من الأعمال التلفزيونية الناجحة التي قدمتها في الفترة الأخيرة وكان أخرها مسلسل (لعنة كارما)، الذي قدم العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً ونال إشادة كبيرة من الجمهور، وتتكتم هيفاء على اللوك الجديد خصوصاً وإنها اعتادت لتقدم نفسها بشكل جديد في كل دور تقوم بتقديمه.

يشارك في بطولة العمل كل من أحمد فهمي و شريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.