تراند اليوم : ابنة هيفا تعلن ابتعادها نهائياً! – فيديو

فاجأت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، متابعيها، واعلنت عن قرار ابتعادها نهائياً عن السوشيال ميديا، لظروف عائلية.

كتبت زينب عبر صفحتها: (يؤسفني خبركن اني رح اقفل كل حساباتي على السوشيال ميديا لظروف خاصة).

بعدها بساعات قليلة، عادت زينب واكدت أن هذه مجرد كذبة إبريل، وقالت إنها فكرة ابنتها دانييلا، ونشرت فيديو علقت عليه قائلة: (احضروا للأخير هيدي فكرة بنتي رهف اني امزح معكن مزحة أبريل وخلت اختها تمثل الموضوع لان دانيلا طبعا ما بترفض طلب الحقيقة بحمد الله اني جربت الموضوع كمزحة لطيفة معكن وعرفت اني ما بتخيل حياتي من دونكن انتو مش بس متابعين انتو عيلتي التانية اليوم عرفت اني مصدر طاقة إيجابية لكتير منكن بس بدي تعرفوا انكن كلكن مصدر سعادتي ورح احتفظ بكل تعليق وبكل رسالة بعتوها هيدول بيعنولي كتير).