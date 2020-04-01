الكشف عن مصادر خزانات ضخمة من المياه على المريخ

كشفت دراسة قام بها علماء في جامعة أريزونا الأمريكية، عن وجود خزانات ضخمة من الماء على سطح المريخ تأتي من مصدرين مختلفين، حيث يعتقد العلماء أن المريخ، على عكس الأرض، لكم يكن مغطى بمحيط من الماغما (الصهارة).

ويمكن أن تكون المياه قد ظهرت على الكوكب نتيجة لسقوط الأجرام السماوية الأخرى. ويعتقد الخبراء أنه في المرحلة المبكرة من تشكل كوكب المريخ كان هناك خزانان كبيران من الماء، على الأقل، بتركيبة كيميائية مختلفة، بحسب ما نقلته "نيتشر".

أصبح هذا ممكنًا بعد دراسة نيزكين المنفصلين عن القشرة المريخية ، هما NWA7034 وALH84001، وأظهرت تركيبة الأجرام السماوية اختلافا في تناسب نظائر الهيدروجين مع صخور المريخ الأخرى التي درسها روفر "كريوسيتي". وهكذا تفاعل نيزك "7034" مع السوائل قبل حوالي 1.5 مليار سنة وتفاعل نيزك مع السوائل"84001" منذ حوالي 3.9 مليار سنة، وفق سبوتنك.

وأوضحت نتائج الدراسة أن أحد أنواع الأجرام تشبه في تكوينها أجسامًا من أطراف النظام الشمسي البعيدة وتتميز باحتياطي كبير من الديوتريوم. أما االنوع الثاني فظهر في تكوينه الكثير من القواسم المشتركة مع صخور الأرض. وبالخلاصة يمكن لاستنتاجات دراسة التكوين النظائري للصخور المريخية أن تقرب العلماء من فهم أصل المريخ وظهور الماء على الكوكب.