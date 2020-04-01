شاهد: شاحنة ممتلئة بجثث ضحايا فيروس كورونا في أمريكا

سربت ممرضة أمريكية تعمل في مستشفى بمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية صورا لمشرحة مؤقتة، وفيها عدد من جثث وفيات فيروس كورونا ، حيث طلبت الممرضة البالغة من العمر 38 عاما عدم الكشف عن اسمها واسم المستشفى الذي تعمل به، بعد أن صرحت لموقع Buzzfeed News الأمريكي الذي قام بنشر الصور.

وقالت الممرضة إنها قامت بالتقاط الصور أثناء مغادرتها المستشفى، صباح الأحد، لإظهار حقيقة ما يحدث في المستشفيات والحالات الصعبة التي يضطر العاملون في المستشفيات إلى التعامل معها، مشيرة إلى أن هذه نهاية البعض جراء فيروس كورونا.

وتظهر الصور شاحنة تبريد بالقرب من المشفى، مليئة بأكياس جثث لأشخاص توفوا بسبب فيروس "كورونا".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث في وقت سابق عن أن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، لذلك يعتبر حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمرا "جيدا".

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وتابع: "نعمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس... أرسلنا الكثير من المعدات الطبية لعدد من الولايات... نحشد كل قدراتنا المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا".

وأشارت بيانات منظمة الصحة العالمية، الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) في العالم تجاوز الـ750 ألف شخص.

وحسب بيانات المنظمة، فإن عدد المصابين بلغ 750 ألفا و890 شخصا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 36 ألفا و405 حالات.