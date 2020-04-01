شاهد: تفاصيل قصة حياة الفهد التي أشعلت مواقع التواصل في الكويت

أشعلت الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020 مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول نشطاء حديثها خلال لقاء تلفزيوني، ترفض فيه تواجد الوافدين في الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا .

وقالت حياة الفهد خلال استضافتها هاتفيا : "ملينا من الأجانب دمروا الكويت وخربوا الديرة تجار الفيز غرقوا البلد بالعمالة". وفق حديثها.

وأضافت الفنانة الفهد : "جنسوا البدون فولاؤهم وحبهم للكويت وبس لكن الأجنبي حتى لو شكرك خمس دقائق عود يسبك ويشتمك ويتحين اي فرصة عليك وعلى وطنك وهمه عمره وبس وكيف يستغلك وبأبشع طريقة ويسافر لبلاده".

وأيد الناشط متعب الشمري ما تحدثت به الفنانة الفهد، وكتب : "الوافدين الذين ليس لديهم شغل بشكل عام يروحون إلى ديرتهم (..) يا ناس هذا موض خطير وقاتل وخصوصا انهم مايطبقون القوانين بكل سكه وحاره وشارع".

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وأضاف الشمري عبر تويتر : "تشوف وافدين لازم الكويت تتخذ قرار بهذا الامر ويتم تسفير العماله الوافدة التي فقط تأكل وتنام وتمشي بالشوارع بدون فايده". وفقا له.

وفي سياقٍ متصل، قال ناشط آخر : "أظهرت الفنانه الغير قديره حياة الفهد وجهها القبيح طالبت في مداخله تلفزيونيه من السلطات الكويتيه وقالت لو الأمر بيدها لقطة المقيمين في الكويت في البر".

وأضاف الناشط : "كانت حياة الفهد تمثل أدوار الإنسانيه بالرغم من سيدها وتاج رأسها صباح الإنسانيه الذي قال إن علاج المواطن والمقيم على حد سواء هنا يظهر معدن الرجال". بحسب ما كتب عبر تويتر.