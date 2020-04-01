تراند اليوم : شبيهة هيفا وهبي السورية المهووسة بيد مشوهة – صورة

نشرت المهووسة بالنجمة اللبنانية، هيفاء وهبي السورية رولا منصور صورة جديدة، أرفقتها بتعليق جاء فيه:

(إزا قدرت تحوّل الازمات لطاقة إيجابية الك ولغيرك بتكون شخص قوي االإرادة نشالله بتقطع هالأيام اللي عم نمر فيها ع خير ووسلامة.. انا من ناحيتي مبسوطة بالبيت كتير واكتشفت انو حلو كل الوقت أكل ونوم ورياضة ووأغاني وانتووو؟).

هيفا وهبي بنسخة سورية – صور

لكن رولا عرضت نفسها لسخرية كبيرة، حيث بدا وجهها بشعًا، وظهرت يدها كبيرة ومشوهة وشبيهة بيد الرجل لا بيد النجمة اللبنانية هيفا وهبي، وبعد التعليقات الساخرة منها قالت رولا إن الصورة كانت عفوية.

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أما هيفا وهبي الأصلية تستغل فترة العزل المنزلي، في ظل الظروف التي يمر بها العالم والبلدان العربي بسبب فيروس كورونا المستجد، في البحث عن نفسها التي ضاعت بسبب الشهرة.

هيفا وهبي إلى الطبخ؟ – صورة

وكانت نشرت منذ ساعات فيديو، عبر خاصية الاستوري، ظهرت فيه تحضر حلوى (الكب كيك)، وتشرح المقادير لمتابعيها، من داخل منزلها، وفي الأخير وضعت صورة للنتيجة النهائية للحلوى التي بدت شهية.

سليمان البرناوي – الجزائر