القبض على رجل حاول تعليم كلبه قيادة السيارة

ألقت الشرطة الأمريكية في مدينة سياتل، القبض على شاب بعد عملية مطاردة بسرعة كبيرة في شوارع المدينة، بعد أن تبين أن الذي يقُود السيارة كلب من نوع "بيتبول" حاول صاحبه تعليمه القيادة تحت تأثير الكحول.

وقالت الشرطة، إنها تلقت اتصالات عدة تبلغها باصطدام سائق بسيارتين قرب سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة وفراره، وأن السيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كيلو متر في الساعة.

وطاردت الشرطة السيارة لتكتشف أن كلبا في مقعد السائق، وكان رجل يجلس إلى جانبه يتحكم بالمقود وبالدواسات.

واضطرت الشرطة إلى وضع حواجز معدنية مسننة لوقف السيارة وعمدت إلى توقيف ألبرتو تيتو اليخندرو البالغ 51 عاما.

Advertisements

وأقر الرجل الذي وضع في الحبس على ذمة التحقيق للاشتباه بقيادته السيارة تحت تأثير الكحول أنه يعلم "الكلب القيادة".

وأكدت الشرطية الأمريكية هيذر اكستمان أنها لم تشهد يوما تبريرا كهذا منذ انضمت إلى صفوف الشرطة قبل عشر سنوات. وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

وقالت إن الكلب وهو أنثى لم يكن عدائيا تجاه عناصر الشرطة وقد وضع في مركز إيواء للكلاب.