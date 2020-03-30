تراند اليوم : هيفا وهبي إلى الطبخ؟ – صورة

تغيرت حياة هيفا وهبي بعدما تغلغل فيروس كورونا في كل العالم وتوقفت الرحلات الجوية في كل العالم وانفصلت الدول عن بعضها.

قبل الفيروس كانت تنشر صورًا جريئة و”سكسي” وتتحدث عن آخر أعمالها أو حفلاتها أو مسلسلاتها، لكن حركاتها تغيرت بعد كورونا وباتت تنشر النصائح الصحية المفيدة لكل العالم وتطالب جمهورها بالبقاء في منازلهم تفاديًا للإصابة بالكورونا.

هيفا أيضًا بدأت تدخل المطبخ بمعنى آخر بدأت تتعلم الطبخ وتحديدًا إعداد الحلوى والكيك وشجعها الكل على الإستمرار بهذه الأشياء حتى تصبح ست بيت مهمة حتى انتهاء كورونا.