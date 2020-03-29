شاهد بماذا تطهر إندونيسيا شوارعها من فيروس كورونا

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق عملية تطهير الشوارع في أندونيسيا باستخدام شاحنة كبيرة تقوم بضخ المطهرات على أطراف الطريق وعلى المناطق المحيطة بها.

ويظهر الفيديو شاحنة كبيرة تقوم برش السوائل المطهرة في مختلف الاتجاهات، حيث اجتاحات طريقا سريعا مزدحما، وتشبه هذه الطريقة تلك التي تقوم بها البلديات في غسيل الشوارع.

ووفقا لناشر الفيديو، فإن راكبي الدراجات النارية والمشاة الذين لم يكن لديهم الوقت الكافي لمغادرة المكان، قد حصلوا على كمية جيدة من المطهرات المخصصة للقضاء على فيروس كورونا .