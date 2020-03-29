تفاصيل اصابة الشيخ ابو بكر الشاطري بفيروس كورونا _ شاهد

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد بإصابة الشيخ أبو بكر الشاطري، بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في العاصمة البريطانية لندن، حيث أثر خبر اصابة القارئ ضجه واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد إمام المسجد الكبير في الكويت أحمد بن عبدالعزيز النفيس إصابة الشاطري بالفيروس، وكتب عبر تويتر: ”دعواتكم لأخي الغالي الشيخ أبو بكر الشاطري، فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن، اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين، سافرت معه 10 أيام وكنا بغرفة واحدة، ووالله إنه لم يترك قيام الليل وورده القرآني ولا ليلة واحدة فيما أحسب!“.

الشيخ الشاطري يحظى بشعبية كبيرة بين قراء القرآن الكريم في العالم العربي، تولى قيادة العديد من المساجد في مدينة جدة، ويعمل ًحاليا إمام مسجد الفرقان في حي النسيم بجدة، كما شارك في العديد من الندوات الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية مثل مصر والكويت والبحرين.

ويبحث العديد من رواد الانترنت عن تفاصيل اصابة الشيخ ابو بكر الشاطري بوباء فيروس كورونا حيث يحظى أبو بكر بجمهور كبير في اليمن والسعودية والعالم العربي بشكل كبير، حيث الشيخ الشاطري يمني الأصل، ولد في مدينة جدة عام 1970 حاصل على بكالوريوس محاسبة، وحصل على رخصة لقراءة القرآن برواية حفص عن عاصم على يد الشيخ أيمن رشدي سويد.