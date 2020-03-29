تراند اليوم : سما المصري بالبيكيني الأسود وعرضت جسدها “وحتخربها” – فيديو

سافرت الرقاصة المصرية سما المصري إلى هولندا لتتنقل على راحتها بما أنها اشتهرت في بلدها بالفيديوهات المثيرة والصور التي لا يتقبلها المجتمع العربي، واستعراضها الدائم لمؤخرتها.

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في هولندا، ارتدت البيكيني الأسود الذي أظهر تفاصيل جسدها ومؤخرتها، ومارست رياضة السباحة، ووثقت كل شيء بفيديو لتحصل على نسبة مشاهدة عالية معتمدة على جسدها لا على ثقافتها.

وقالت: سما المصري تعوم في بحر هولندا يلي اعملوا subscripe بسرعه للقناة عشان لسه في فيديوهات أكتر من أوروبا الأيام القادمة، مش قلتلكم هخربها..

وتابعت: (يلي اللي عايز يعلق يروح يعلق هناك ع اليوتيوب اصلي عندي صداع من العوم ومش قادره اقاوح في التعليقات)