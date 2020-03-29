وفاة سليمان الياسين عن عمر ناهز 71 عاما

أعلنت وسائل اعلام في الكويت اليوم عن وفاة سليمان الياسين الفنان الكويتي القدير عن عمر ناهز 71 عاما ، حيث كان الفنان قد تعرض لجلطة دماغية في المخ ادخل على إثرها الى العناية المشددة في المستشفى الاميري قبل عدة أيام ووصفت حالته وقتها بالحرجة ، الى ان اعلن عن وفاته قبل دقائق من كتابة هذا النص.

وتعرّض الممثل الكويتي ​سليمان الياسين​ قبل أيام لوعكة صحية نقل على اثرها إلى المستشفى بشكل عاجل، وأُدخل الى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم. وكشف الممثل طارق العلي أن سليمان يرقد في المستشفى الأميري بالكويت، وطلب من الجمهور الدعاء له كي يخرج بسلام من المحنة التي تعرض لها، ونشر صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق كاتباً :"تعرض الأخ العزيز الفنان سليمان الياسين لوعكة صحية و يرقد في المستشفى الأميري، نسألكم الدعاء ما تشوف شر يا بو سارة".

ويعتبر الياسين واحدًا من أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، حيث قدم العديد من الأعمال التلفزيونية المتميزة ، آخرها هذا العام في مسلسلي "سبع أبواب"، و"عافك الخاطر"، بالإضافة إلى الأعمال الجاري إنتاجها ومنها "بيت بيوت، سما عالية"، ومسلسل "شغف" المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

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كما شارك الياسين في العديد من المسلسلات الإذاعية منها "الدنيا بخير" ، "نوادر جحا" ، "عمر بن عبد العزيز"، "شاعر السيف والقلم المتنبي"، " الزير سالم"، ومسلسل "إمبراطورية الشمس: جنكيز خان" .

ويعد الراحل أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك في رصيده عددا كبيرامن الأعمال المتنوعة.

وانطلقت مسيرة الفنان الكويتي من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يوسّع مجال عمله إلى التلفزيون والسينما، من خلال المشاركة بعدد من الأعمال المتنوعة، وعمل في تلفزيون الكويت، وأسس شركة للإنتاج الفن.