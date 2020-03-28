شاهد : فكرة ابداعية في إندونيسيا لمنع اغلاق المساجد بسبب كورونا

في ظل أزمة وباء كورونا الذي يجتاح العالم، وفرض حظر التجوال في عدد كبير من الدول، واغلاق المساجد ومنع التجمعات، خرجت اندونيسيا بفكرة ابداعية لتفادي اغلاق المساجد واقامة صلاة الجماعة كالمعتاد.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره أمام أحد المساجد في اندونيسيا يظهر تعقيم المصلين قبل دخولهم إلى المسجد لأداء الصلاة، وذلك لمنع اغلاق المساجد.

ويقوم المصلي بالدخول إلى غرفة صغيرة شفافة بعد أن يخلع حذائه، ويبقى داخلها لثوانٍ معدودة ويقوم بالالتفاف، قبل أن يدخل المسجد لأداء الصلاة، تحت مراقبة أحد العناصر التابعين لادارة المسجد.

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ولاقت الفكرة الابداعية اعجاب المصلين الذين لم يترددو في دخولها من أجل التعقيم وتجنبا لمنع صلاة الجماعة، فيما تداول الفيديو آلاف النشطاء وأبدوا اعجابهم بالفكرة.