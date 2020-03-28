شاهد: رجل يبتكر زي للحماية من الفيروسات يمكن التدخين من خلاله

ابتكر رجل في مدينة إيربين الأوكرانية، زي للحماية من الفيروسات يمكن التدخين من خلاله دون خلع البدلة.

ونقلت قناة محلية أوكرانية، أن الرجل طور جهاز فم خاص يسمح بإدخال السيجارة داخله، حيث يظهر على مقطع الفيديو كيف يقوم المطور بإدخال السيجارة عبر الصمام ويظهر طريقة التدخين، لكن البدلة غير معززة بجهاز إزالة الدخان.

وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت 28 مارس/آذار، أن عدد المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا في أوكرانيا قد زاد خلال اليوم الماضي إلى 92 شخصا ليصل العدد الإجمالي إلى 310 شخصا، وفق صحيفة الدستور.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في اجتماع لمجلس الوزراء، أن أوكرانيا تعتزم اعتبارا من 27 مارس/آذار، بسبب فيروس كورونا المستجد، تعليق حركة المسافرين عبر حدود البلاد.