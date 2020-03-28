تراند اليوم : هيفا تمارس الكارديو.. ما هي؟ – فيديو

لا تغادر الفنانة اللبنانية هيفا وهبي منزلها التزامًا بقرار الدولة اللبنانية (الحجر المنزلي الإجباري) بسبب انتشار فيروس كورونا الفتّاك في لبنان، ولا تقابل أحدًا وتعيش لوحدها هذه الفترة حتى يعودَ كل شيء لطبيعته.

تمارس الرياضة اليومية من منزلها، ولا تستخدم الآلات، بل تتابع إحدى البرامج المهمة في “الكارديو” وتفعل مثلهم.

هيفا خائفة على جسمها ورشاقتها كما كل المهتمين بالرياضة، لأن الحياة الاجتماعية والترفيهية انتهت بشكل مفاجيء وبلحظة “ما فيها ضو قمر”؟

وكانت بعض الدراسات الحديثة قالت إن الرياضة اليومية لمدة ساعة تزيد جهاز المناعة في جسم الإنسان الذي يحارب أي فيروس جديد يدخل للخلايا.

ما هي تمارين الكارديو؟

تمارين تساعد على إنقاص الوزن، عن طريق حركة العضلات، وتساعد على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، من خلال بذل مجهود عالي لزيادة نبضات القلب، وتعتمد على تمارين خفيفة لإنقاص الوزن، ويتم القيام بها لمدة 30 دقيقة يومياً.

فوائد تمارين الكارديو التي توفرها لممارسيها، وهي:

حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

إظهار العضلات وبناء الكتل العضلية.

Advertisements

نحت الجسم رباعي الأبعاد.

تزيد من تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

تساعد على تحسين المزاج، والتخلص من الضغط العصبي ومن التوتر والقلق.

التخلص من الخمول.

تساعد على زيادة الانتباه والتركيز، وتعزيز القدرات العقلية.

تساعد تمارين الكارديو على توازن السكر في الدم، ما يحمي من الإصابة بمرض السكري.

تساعد على التخلص من الكوليسترول المترسب على الشرايين، وزيادة نسبة الكوليسترول النافع في الجسم، مما يحمي من الإصابة بأمراض القلب.