شاهد: مواطن أردني ذهب ليشتري الخبز فعاد لمنزله بعروس

أجبر وباء فيروس كورونا المستجد تأجيل حفل زفاف عروسين أردنيين بعد عيد الفطر، حيث كان من المقرر أن يتم زفاف العروسين في الثالث من نيسان/ أبريل المقبل، وكانت العائلة دفعت كافة تكاليف العرس.

وقال والد الشاب طه الشمالي في حديث مع إذاعة "حياة إف إم" إن ابنه ذهب ليشتري الخبز، بعد سماح الحكومة بالخروج المؤقت في ظل انتشار فيروس "كورونا"، موضحاً أن المفاجأة كانت هي عودة ابنه ومعه عروسه، وهو ما شكّل مفاجأة لهم.

وأوضح والد العريس أنَّ ابنة شقيقته وخطيبته لا يبعد منزلها سوى مسافة 150 مترا عنهم، وهو ما دفع ابنه لجلبها إلى عش الزوجية، بعيدا عن أي احتفال جماعي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن المملكة ستخفّف اعتباراً من الأربعاء حظر التجوّال المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخص بسبب خرقهم إيّاه.

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وقال الرزاز: "نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضاً لخدمة التوصيل (...) من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس".

وأضاف "سنبدأ بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه بعد استكمال جاهزيتها. ويمكن أن تفتح من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً".

لكنّ الرزاز شدّد على وجوب أن "يصل المواطن إلى هذه المحال (الأربعاء) على قدميه وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص والآخر لا يقلّ عن متر ونصف، وذلك يقتصر على المواطنين بين سن الـ16 وسن الـ60".

وأضاف محذّراً من أنّه "إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كتلك التي رأيناها (الثلاثاء) سيتم إغلاق المحال أو المنشآت التي تحدث فيها تجاوزات"، مشيراً إلى أنّ السلطات "ستستمر بمنع حركة المركبات منعاً باتّاً".

وكانت الحكومة فرضت حظر تجوال اعتباراً من السبت الماضي وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.