سبب وفاة الفنان جورج سيدهم

أعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة 28 مارس 2020، وفاة الفنان جورج سيدهم، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث أكد نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي، رسميا خبر وفاة جورج سيدهم.

ويعد الراحل من أبرز ممثلي الكوميديا في العالم العربي، ويشكل الضلع الثالث لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي تشكلت في فترة الستينيات من القرن الماضي، إلى جانب كلا من سمير غانم والراحل الضيف أحمد.

وبعد وفاة رفيق كفاحهما الضيف أحمد في السبعينيات، شكّل جورج سيدهم مع سمير غانم واحدا من أشهر الثنائيات الكوميدية على خشبة المسرح، إذ شاركا سويا في مسرحيات "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور".

وتميز سيدهم طيلة مشواره الفني بالأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى إجادته أداء الأدوار النسائية الساخرة، وقدرته على الغناء وأداء الإسكتشات المسرحية.

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وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم، رغم حالته الصحية في رمضان 2014، وذلك في إعلان لشركة مياه غازية، بصحبة رفاقة سمير غانم والممثلة المصرية شيرين، اللذان شاركان بطولة مسرحية "المتزوجون".

وفي التسعينيات أصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل وعن الحياة العامة وظل يعالج منه حتى رحل عن عالمنا اليوم 27 مارس/ آذار 2020.

وسارع عدد من الفنانين بنعي جورج سيدهم، منهم هاني رمزي وإدوارد وأحمد السقا.

وجورج سيدهم من مواليد محافظة سوهاج بالمصرية، وهو حاصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس في عام 1961.