شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد سما المصرى نفخت مؤخرتها من جديد.. شاهد كيف أصبح شكلها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، فيديو جديد لها عبر تطبيق انستغرام ، أثار جدلا واسعا.

وظهرت سما فى الفيديو وهى تسير بطريقة غريبة لأبرز مؤخرتها بشكل فاضح .

وقالت سما ، ياجماعه والله انا ابراجي كده مابقصدش اظهرهم ، وعلى العموم موضوع ابراجي وازاي الست تمشي في الشارع لو ابراجها كبيره كده زيي موجود في فيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب .

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ورد متابعي سما عليها ، مؤكدين أنها قامت ينفخ مؤخرتها ، وأنها ليست طبيعية كما تدعى سما.

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