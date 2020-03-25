شاهد: ظهور التنين في شوارع كندا بسبب فيروس كورونا

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اليوم الاربعاء، مقطع فيديو، يظهر امرأة استخدمت قناع التنين، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة أوريليا الكندية.

وكانت مجموعة من السكان في إسبانيا استخدمت الزي الخاص بالديناصورات كطريقة مبتكرة للوقاية من العدوى، نظرا لسماكة البدلة المحشوة بكمية كبيرة من الصوف وغيرها من المواد التي تجعلها تتخذ شكل الحيوان المفترس الأشهر على مر التاريخ، وفق موقع سبوتنيك.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس / آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

سجلت معظم دول العالم خلال صراعها مع فيروس كورونا، تزايدًا يومًا بعد يوم بعدد حالات الإصابة والوفاة، وذلك على الرغم من قيام العديد من الدول بإغلاق الحدود فيما بينها، وتعليق عمل المطارات، وحظر التجوال ومنع حركة التنقل للمواطنين.

ووفقا لمعطيات الصحة العالمية، فقد تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا عالميا 18800 حالة، بينما سجلت أكثر من 420 ألف حالة إصابة، منذ ظهور الفيروس في الصين نهاية العام الماضي.