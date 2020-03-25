تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، البث المباشر لقناة تي ار تي trt 1 التركية، حيث احتفلت قناة تي ار تي trt 1 عام 2018، بذكر الخميس لتأسيسها، وتعد تي أر تي 1هي أول شبكة تلفزيونية تركية وطنية، مملوكة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية الحكومية. تم إطلاقها في 31 يناير 1968 كإذاعة تجريبية وتم إطلاقها رسميًا في ديسمبر 1971. كانت القناة الوحيدة في تركيا حتى 15 سبتمبر 1986، عندما أطلقت TRT قناتها الثانية تي أر تي 2. كما أنها متوفرة في أذربيجان على التلفزيون الأرضي.

مشاهدة قناة تي ار تي trt 1 التركية بث مباشر قيامة عثمان حلقة 16 جودة عالية من هنـــــــــا

و تبث يذاع العرض الأول للحلقة 16 من مسلسل “قيامة عثمان ” على القناة التركية trt 1 مساء يوم الأربعاء ويكون باللغة التركية ويتم عرض المسلسل الخميس على باقي القنوات التي تعرض المسلسل باللغة العربية والأجنبية المترجمة.

تعمل قناة الفجر الجزائر الجديد، بتقدم تغطيات خاصة لقضايا الشؤون العربية في مختلف المجالات بجانب عرضها للمسلسلات متعددة الجنسيات الحديثة والقديمة والمباريات الرياضية المحلية والعالمية والبرامج المتنوعة.

وارتفعت نسبة البحث عن تردد قناة الفجر في الآونة الأخيرة وذلك لما تبثه من محتوى متميز، وتحظى قناة الفجر الجديدة باهتمام كبير بجميع بلدان الوطن العربي على اتساع أرجائه.

وتبث قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV، جميع حلقات مسلسل التركي "المؤسس عثمان" باللغة العربية، لجمهور ومتابعي المسلسل في كل مكان في الوطن العربي، الراغبين بمتابعة أحداث المسلسل لقيامه عثمان .

مسلسل المؤسس عثمان يأتي استكمالاً للمسلسل التاريخي "قيامة أرطغرل" والذي يشهد من خلاله قيامة الدولة العثمانية، من تأسيس قواعدها ونظامها عبر "عثمان" الابن الأصغر لأرطغرل، بمساعدة عدد من محاربي قبيلة الكاي، والذين على رأسهم بامسي، وعدد من الشخصيات البطولية الجديدة والتي يتوقع ظهورها خلال حلقات المسلسل التركي .

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تعد Atv Turkish واحدة من أبرز القنوات التركية التي تتابعها وتشاهدها داخل تركيا، وهي لغة تركية، وتعمل القناة على نشر عدد كبير من المسلسلات التركية المميزة جمهور ومتابعي القناة في تركيا.

ويستكمل مسلسل المؤسس عثمان، قصة مسلسل قيامة ارطغرل” والذي استمر على مدار 5 مواسم متتالية، وقد حقق قبولاً واسعًا من الجمهور التركي والعربي وكذلك يعد أحد أنجح المسلسلات التاريخية بالعالم بعد تحقيقه مليار مشاهدة، ويمكنكم مشاهدة حلقات المؤسس عثمان عبر قناة atv التركية 2019.

وتعد قناة أي تي في ATV هي قناة تلفزيونية تركية، بدأت البث في سبتمبر 1993 تعتبر من القنوات الرئيسية في تركيا التي تقدم العديد من المسلسلات التركية الدرامية، مع البرامج الإخبارية والترفيهية على مدار الساعة، وتعمل القناة على الأقمار تركسات، أسترا،التركية بالإضافة إلى بثها عبر القمر المصري نايل سات.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل اعلامية تركية أنه تم تغيير الممثلة التركية ​اصليهان كارالار​ بطلة مسلسل "​قيامة عثمان​" للنجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​، لتحلّ مكانها الممثلة التركية اوزغي تورير، الا ان بوراك لم يعلّق على هذا الخبر بعد، فربما قد يكون ذلك من أجل إحداث ضجة حول المسلسل.

ويؤدي بوراك أوزجيفيت في العمل شخصية "عثمان الغازي" مؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون، ومن المقرر أن يتناول المسلسل الحقبة التاريخية التالية والمكملة لمسلسل "قيامة أرطغرل".

وخضع بوراك لتدريبات لمدة عام على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف وفنون القتال، 8 ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع. كما درس الشخصية من الناحية التاريخية لدى أساتذة متخصصين.

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم،والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.