شاهد: كلب يلتزم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، طريفا لكلب وهو يغسل أرجله لحماية نفسة من فيروس كورونا المستجد.

ونشر مقطع الفيديو على الشبكة الاجتماعية "تيك توك"، حيث يظهر كيف تسأل فتاة الكلب ماذا تفعل؟ في حين كان يغسل رجليه الاثنتين بالماء، ولكن حين رأى الكلب صاحبته قفز بأرجله الأربع إلى وعاء الماء.

ويتساءل البعض، هل يمكن للحيوانات الأليفة في المنزل نشر الفيروس الجديد؟ في الوقت الحالي لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالفيروس التاجي الجديد.

مع ذلك، من الجيد دائمًا غسل اليدين بالماء والصابون بعد ملامسة الحيوانات الأليفة، إذ يحمي ذلك الشخص من البكتيريا الشائعة مثل "الإشريكية القولونية" و"سالمونيلا".