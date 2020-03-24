ماذا قال الجمهور عن فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ؟

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وحصل فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف على العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية من قبل الجمهور، فيما تقدمت رانيا يوسف ببلاغ إلى النائب العام حول شخص مجهول قام بالترويج لهذا الفيديو الإباحي ونسبه لها.
وجاءت تساؤلات كثيرة من الجمهور حول فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ، معبرين عن استيائهم، حيث قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "نخلص من شيماء الحاج ومني فاروق ندخل في رانيا يوسف وخالد يوسف تاني".
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