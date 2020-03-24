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الاكثر متابعة اليوم - حبس سيدة الأعمال منى الغضبان بسبب فيديو جنسي مع خالد يوسف

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قررت النيابه العامة حبس منى الغضبان سيدة الاعمال أربعه أيام بسبب ظهورها فى فيديو جنسى مع المخرج خالد يوسف.

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