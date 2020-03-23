شاهد: مواطن مصري يدعي أنه "المهدي المنتظر"

أوردت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو يُظهر مواطن مصري أمام أحد المساجد، يدعي أنه "المهدي المنتظر".

وزعم المواطن الذى لم يحدد بعد مكانه ولا تفاصيل اسمه أنه "المهدي المنتظر" الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل.

وقال المدعي في الفيديو: "يا أيها الناس.. أنا المهدي المنتظر.. بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها.. أخبر عني محمد رسول الله.. وقد بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها". بحسب زعمه.

وأضاف : "أنا المهدي.. أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم.. أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين.. أنا المهدي أملك الناس سبع سنوات فإن مت قامت القيامة.. أنا المهدي.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد". وفق إدعائه.

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المصدر: روسيا اليوم