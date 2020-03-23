شاهد: ابتكار كبسولة من لعبة الموت للوقاية من فيروس كورونا

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو، لشاب صيني قام بتصميم كبسولة لطفله اعتمادا على "لعبة الموت" لحماية الطفل من فيروس كورونا المستجد.

المعدات تتكون من الكبسولة نفسها المستخدمة في "لعبة الموت"، مروحة ضغط وجهاز استشعار خاص لتنقية الهواء، حيث حرص الأب على ألا يشعر الطفل بالوحدة بعد عزله، فقام بعمل فتحة خارجية من أجل تمكينه من لمس الطفل وهو داخل الكبسولة بواسطة القفازات.

ومن جانب أخر، أعلنت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، تسجيلها انخفاضًا كبيرًا في عدد المصابين بفيروس كورونا كل يوم، مشيرة إلى أن نسبة التعافي وصلت إلى 90% بعد شفاء 72702 شخص من أصل 81093، وبقاء فقط 5120 مصابًا فقط في المستشفيات لتلقي العلاج.

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وأوضحت الهيئة، أنه دون احتساب أعداد المصابين في مقاطعة هوبي، أصيب 13293 شخصا بفيروس "كورونا" في بقية المناطق الأخرى، توفي منهم 117 شخصا، أي أن نسبة الوفيات خارج ووهان مثلت 0.88%. وفق روسيا اليوم

وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصيب 67800 شخص، توفي منهم 3153 شخصا، ومثلت نسبة الوفيات في هذه المقاطعة 4.65%.

يُشار إلى أن السلطات الصينية لم تسجل في الأيام الأخيرة أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.