حقيقة نشر الرئيس بوتين 500 أسد في شوارع روسيا لتطبيق نظام الحجر الصحي _شاهد

شارك مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في البلدان العربية وحول العالم، لأخبار غير دقيقة حول نشر روسيا 500 أسد في الشوارع لتطبيق نظام الحجر الصحي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

روجت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لأخبار غير دقيقة :"ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشر أسودا في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي، لمكافحة انتشار فيروس كورونا على حد زعمهم.

وانتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنه أحد الطرق التي استخدمتها روسيا للتخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ومع التدقيق البسيط وبالبحث في متصفح "غوغل" عن تاريخ النشر، يمكن التحقق من تاريخ الصورة التي نشرت عام 2006 لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب أفريقيا.

ونشر أحد الناشطين في ذلك الوقت الصورة على موقع "ديفيد غاغ" قائلا: "تعبت حقا من الأسود الغبية التي تجوب الشوارع في جنوب أفريقيا. يجب القيام بشيء ما"، وفق موقع سبوتنيك.

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وكانت صحيفة "dailymail" قد نشرت الخبر عام 2006، والذي تحدث عن مشكلة حقيقية تعاني منها بعض مدن جنوب أفريقيا، والتي تتمثل بدخول الأسود الأحياء المأهولة وتسببها بهلع السكان، ومخاطر كبيرة على المواطنين، والذي يمكنكم مشاهدته بالضغط على الرابط المرفق.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن التدابير المتخذة كافية لمواجهة فيروس كورونا في المرحلة الحالية ولا توجد خطط لإعلان حجر صحي مشدد حتى الآن.

وفي ذات السياق، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 438 شخصًا، وذلك بعد أن سجلت السلطات الروسية 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، إن 16 شخصا شفوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.

يذكر أن السلطات الروسية أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم واحد، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.