الافلام الجنسية لـ رهف القنون تغضب السعودييون لماذا؟!

الافلام الجنيسية لـ رهف القنون تغضب السعودييون لماذا؟! تلك الافلام الجنسية التى انتشرت على جميع المواقع والتى تسربت بكثرة فى هذه الايام للسعودية رهف القنون التى تركت اسرتها وفرت هاربة الى كندا .

السعودييون غاضبون لماذا يغضبون ؟ من الافضل لهم ان يفرحون ، لان هذه الفتاة لا يصح ان نحسبها على السعودية الان بعد تخلت حتى عن دينها الاسلامى واعتنقت المسيحية عن قناعة وراحت تنشر افلامها القذرة هنا وهناك ليس لتفيظ السعودييون لا، لكنها هى فى الاساس تريد ان تفعل ذلك وتريد ان تماس الافلام الاباحية منذ الصغر لكن لم تجد الارض ممهده لها ففرت الى كندا .

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والان عندما تنتشر فيديوهاتها من المفروض ان تفرحون ايها السعودييون لان الله قد خلصكم من هذا الوبال . وكان رهـف القنون اول من فرت من الفتيات السعوديات الى كندا وبرغم ان والدها حاول ان يلاحقها هنالك ليقتلها ويثأر لشرفها لكن لم يتحصل عليها.

فمثل هذه الرخيصات تجد من يحرصها ويحميها ليس من اجل جمالها لكن لشىء فى نفوسهم تجاه الدول العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص .

فلتفعل تلك الرخيصة ماتفعل ولا احد يغضب ، باعت دينها وشرفها وعرضها ووطنها واصبح كل شىء مباح ويتاح والان احترف الافلام الاباحية مع اقذار مثلها ولابد من يوم تنال فيه وتحصد فيه كل ما اقترفته من جرائم فى حق نفسها ودينها ووطنها فلا تغضبون .

الافلام الجنيسية لـ رهف القنون