شركة إماراتية تؤكد جاهزيتها لتزويد جميع منافذ البيع بمنتجاتها المتنوعة

أعلنت شركة مرموم للألبان - الشركة الإماراتية الرائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر في دولة الامارات العربية المتحدة - جاهزيتها واستعدادها التام لتزويد جميع منافذ البيع بالدولة بمنتجاتها المتنوعة من ألبان وعصائر بما يتوافق مع رؤية و توجهات القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف ضمان توفير المنتجات الغذائية للمستهلكين.

وأكدت شركة مرموم للألبان في تصريح صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الأحد، على التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار حرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الامارات وتوفير الطعام والدواء لهم.

وذكرت الشركة أنها تسعى لمواكبة جهود دولة الامارات لضمان الأمن الغذائي وتوفير منتجات عالية الجودة لتصل الى الأسر والعائلات المواطنة والمقيمة على أرض الإمارات.

ومن الجدير ذكره أن جميع منتجات مرموم يتم إنتاجها بدون أي تدخل أو اتصال بشري بدايةً بعملية الحلب حتى مرحلة تصنيع المنتج النهائي مع مراعاة الشروط الصحية والمواصفات العالمية، حيث ركزت الشركة في تصميم وإنشاء منشآتها الحديثة على تقليل الاعتماد على العنصر البشري وتقليص البصمة البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات والأجهزة لضمان جودة أعلى للمنتجات.

وقال سلطان الجابري المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان: "نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالمساهمة مع جهود دولة الامارات العربية المتحدة الهادفة إلى دعم المجتمع في ظل الظروف الراهنة، حيث نسعى إلى توفير منتجاتنا في مختلف منافذ البيع المنتشرة في أرجاء الدولة ، إلى جانب زيادة حجم الانتاج لتلبية الطلب المتزايد بشكل يؤمن وصول منتجاتنا إلى جميع المواطنين والمقيمين بالدولة ، وتلبية احتياجاتهم الغذائية عبر توفير منتجات طازجة وصحية بجودة عالية".

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وأضاف الجابري:" لقد قمنا بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة لتوفير كميات إضافية من منتجاتنا، ويمكن للمستهلكين الحصول عليها عبر التطبيقات الذكية التابعة لهذه المنافذ، الى جانب زيادة حركة التوريد الى بشكل يجعل منتجاتنا متوفرة على الدوام وبدون أي انقطاع".

وذكر أن الشركة حرصت من خلال منشآتها الجديدة في منطقة ناهل في مدينة العين على زيادة حجم انتاجها و اطلاق منتجات متنوعة تلبي ذوق و طلب المستهلكين من خلال خطوط انتاج جديدة لتقديم هذه المنتجات بجودة عالية تنال ثقة المستهلكين.

وأوضح أن مرموم للألبان تسعى ضمن استراتيجيتها إلى زيادة حصتها السوقية في السوق المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن تكون الشركة الرائدة في توفير جميع أنواع الأغذية الطازجة للمستهلكين في الدولة.

يشار إلى أن شركة مرموم للألبان قد استثمرت ما يزيد عن 500 مليون درهم في إنشاء مشروع متكامل يشمل مزرعة ومصنع مجهزين بأحدث التقنيات والأجهزة في مجال إنتاج الألبان والعصائر، لضمان تقديم أفضل المنتجات وتلبيةً لاحتياجات المستهلكين وتعزيز ثقتهم بمنتجاتنا المتنوعة".