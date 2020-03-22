انطلاق العد التنازلي لتنظيم تداول الأصول المشفرة

يعمل سوق أبوظبي العالمي على إكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق التداول المنظم للأصول الرقمية، وذلك في الربع الثاني من هذا العام. ويتبع سوق أبوظبي العالمي نهجًا مدروسًا ودقيقًا نحو تنظيم تداول الأصول الرقمية، وذلك بعد الإعلان عن الخطة في عام 2018. وكانت البداية بإطلاق استشارات عامة حول الموضوع، ليتم بعد ذلك وضع إطار قانوني للأطراف المعنية بهدف تنظيم التعامل معها.

وتعد شركة "دي إي إكس" من أولى الشركات التي حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ويؤكد ليون سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي، إنها ليست مجرد لحظة فارقة بالنسبة سوق أبوظبي العالمي فقط، وإنما تحظى بأهمية بالغة أيضًا بالنسبة للقطاع المالي على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.

وعند سؤاله عن أهمية هذه الخطوة، قال ليون سميث: "لقد حصلنا على الموافقة المبدئية، ونعمل حاليًا بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي من أجل الحصول على الموافقة الكلية في الربع الثاني من عام 2020. ونحن نشيد بالجميع في سوق أبوظبي العالمي، وما يبذلونه من جهد هائل في سبيل تحقيق هذه النقلة الهائلة بالنسبة لهذه المنطقة".

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وأضاف ليون سميث خلال تصريح وصل "سوا" نسخة عنه: "يتعلق هذا إلى حد كبير بتحويل سوق أبوظبي العالمي إلى مركز مالي عالمي، وليكون جزءًا من حكاية النجاح الأكبر التي تشهدها أبوظبي".

ويتماشى التقدم نحو تنظيم الأصول الرقمية مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى إحداث تحول فاعل في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وإلى تحقيق مزيد من التكامل مع الاقتصاد العالمي.



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